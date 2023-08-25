Песков призвал опираться на факты в ситуации с крушением самолета Пригожина
В результате падения борта погибли десять человек. Специалисты еще занимаются опознанием.
Фото: Reuters / Marina Lystseva
В Кремле прокомментировали крушение самолета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал опираться в данной ситуации на факты.
Он отметил, что на Западе появляется много спекуляций на эту тему.
«Все это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.
Первые известия о крушении самолета Евгения Пригожина появились вечером 23 августа. Личность всех погибших не подтверждена, их тела находятся в морге Тверской области на экспертизе. Росавиация ранее сообщала, что на рейс были зарегистрированы Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским. Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крыло самолета Пригожина достали из реки Лодыженка недалеко от ж/д станции, где ранее нашли хвостовую часть.
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