Актриса Дрю Бэрримор чуть не стала жертвой неадекватного поклонника

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

Агрессивный мужчина чуть не сорвал мероприятие и пытался проникнуть к актрисе домой.

Актриса Дрю Бэрримор чуть не стала жертвой неадекватного поклонника

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Неадекватного мужчину, несколько дней преследовавшего актрису Дрю Бэрримор, задержала полиция, сообщает TMZ. 37-летний Чед Майкл Бусто сорвал интервью актрисы в культурном центре 92NY в Нью-Йорке.

Мужчина привлек внимание актрисы еще до мероприятия, а затем и вовсе испортил его, пытаясь прорваться к знаменитости. На сорванном интервью, которое оказалось в сети, Бусто выкрикивал актрисе свое имя, утверждал, что им необходимо встретиться и пытался приблизиться к сцене.

«Ты знаешь, кто я! Нам нужно увидеться, пока ты в Нью-Йорке, хорошо?» — кричал он.

А после всего произошедшего преследователь и вовсе пытался проникнуть к Дрю Бэрримор домой. Мужчина перемещался от дома к дому, выясняя, который из них принадлежит актрисе. Когда ему это удалось, он принялся нервно ходить рядом с домом Бэрримор, в процессе чего и был задержан полицией.

Мужчине было предъявлено обвинение в преследовании четвертой степени. Суд вынес преследователю предписание с требованием держаться подальше от звезды «Ангелов Чарли». По данным Daily Mail, Бусто сказал судье, что у него нет гроша в кармане и он живет в приюте. Действительно ли он был каким-либо образом знаком с актрисой или же это все — лишь больное воображение сталкера, журналистам выяснить не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто преследует певицу Ладу Дэнс.

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