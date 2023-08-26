Любовь дарит счастье: дочь Славы раскрыла свое отношение к эскорту

По словам девушки, современное общество не порицает представительниц древнейшей профессии.

Дочь певицы Славы Александра Морозова, побывавшая на премьере фильма «Жизнь по вызову. Док», рассказала о своем отношении к эскорту. Своим мнением девушка поделилась в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По ее словам, зачастую молодые девушки идут в сферу интим-услуг из-за желания избежать нищеты. Но даже те, кто не испытывает проблем с финансами, хотят жить еще более роскошно. В то же время дочь Славы отметила, что у истории, связанной с рынком секс-услуг, не может быть положительного финала.

«Любовь делает людей счастливыми. Рано или поздно ты выгоришь себя вот так отдавать», — уверена Морозова.

Она добавила, что ответственность за ребенка не всегда лежит на родителях. По ее словам, существует масса примеров, когда родители являются приличными людьми, а дочь, попав под чужое влияние, решает заняться эскортом.

«Эта работа сейчас очень романтизирована. Это не считается плохим. Если ты торговец оружием, это плохо, а если ты эскортница, то это не порицается. Это неправильно», — считает девушка.

Александра добавила, что ее близкая знакомая была связана с эскортом. Но при этом она оставалась хорошим человеком. Также дочь Славы согласилась с утверждением, что связывание жизни с интим-бизнесом — это личный выбор каждого.

«Отсутствие мужского начала»: почему девушки уходят в эскорт

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Наталья Рудова назвала эскортниц падшими женщинами. Она отметила, что эта профессия романтизирована благодаря кинематографу.