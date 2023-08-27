Дожди не прекращаются: что происходит в Приморье

Власти региона продолжают подсчитывать причиненный стихией ущерб.

В приморье введен режим ЧС федерального характера из-за сильных осадков. До этого в субъекте действовал региональный режим ЧС. Повышение уровня реагирования позволит краю оперативнее получить помощь из центра, в том числе и финансовую. По первым подсчетам, ущерб от стихии составляет более семи миллиардов рублей.

Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству, размыты дороги, затоплены некоторые социальные объекты.

Грязевые потоки хлынули по улицам городов в Приморье на фоне проливных дождей

Ситуация осложняется тем, что аномальные ливни в Приморье идут вторую неделю. Сначала был тайфун «Ханун», теперь «Лан», а на горизонте маячат два новых тайфуна «Саола» и «Дамри». Они могут добраться до Приморья в понедельник–вторник. При этом земля еще даже не успела просохнуть.

В связи со всеми обстоятельствами учебный год решено перенести в регионе. Старшеклассники сядут за парты с 4 сентября, младшие классы с 11-го.

В пятницу непогода накрыла и столицу региона — Владивосток. Надо отдать должное, приморцы — люди крепкие. И даже в таких условиях пытаются работать и решать бытовые вопросы.