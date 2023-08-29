Что это значит? Китайские ученые приблизились к созданию «искусственного Солнца»

Технология позволит управлять термоядерным синтезом.

Исследователи из Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) приблизились к созданию управляемой реакции ядерного синтеза, называемой «искусственным Солнцем». Об этом сообщает South China Morning Post.

Китайские физики смогли создать плазму, имеющую силу тока более одного миллиона ампер. Это является ключевым этапом в разработке «искусственного Солнца».

Главное преимущество новой технологии в сравнении с ядерным расщеплением — меньшее количество радиоактивных отходов, а значит более безопасная выработка энергии. Эксперимент был проведен на реакторе HL-2A, разработанном учеными Юго-Западного института физики Чэнду (SWIP), на котором ранее уже осуществлялись эксперименты с плазмой.

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