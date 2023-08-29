Московские следователи подключились к поискам исчезнувшей 16-летней фигуристки

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 432 0

Следователи Москвы начали поиски 16-летней Алины Горбачевой

Московские следователи подключились к поискам исчезнувшей 16-летней фигуристки

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Девушка не выходит на связь после того, как покинула тренировку.

По факту исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой начата проверка. О этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.

Спортсменка пропала накануне вечером, 28 августа, когда вышла с тренировки. Горбачева покинула один из катков российской столицы, но домой не вернулась. На связь со вчерашнего дня девушка не выходит.

Сегодня девушку ищут не только полицейские и волонтеры. Тушинский межрайонный следственный отдел СУ по Северо-Западному административному округу также начал проверку по факту исчезновения спортсменки. 

Ранее Ранее 5-tv.ru писал, что вещи покинувшей тренировку после ссоры с тренером спортсменки нашли неподалеку от места исчезновения — на пляже у Покровской набережной. 

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