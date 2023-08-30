🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 30 августа, начинается полнолуние. Это благоприятное время для активных и решительных действий. День удачен для старта любого важного дела.

♈ Овны

Вы подорвали свой потенциал, уменьшили свои потребности и сказали «нет» чему-то, что могло бы подтолкнуть вас в направлении роста. Овны, перестаньте сомневаться в себе и сделайте шаг навстречу неизведанному.

Космический совет: не сомневайтесь в своих способностях!

♉ Тельцы

Вы, скорее, чувствуете, что ваше зрение затуманено, что вы не можете отличить друга от врага. Как будто вы больше не знаете, кто играет за вашу команду. Тельцы, время покажет, что вам нужно знать о вашем окружении. Да, и еще одна вещь! Избавьтесь от необходимости оправдываться перед людьми. Для некоторых из вас взлеты и падения на финансовом фронте также могут быть сейчас главной темой. А пока избегайте ненужных расходов при переходе в режим экономии.

Космический совет: время все расставит на свои места.

♊ Близнецы

Наши желания не всегда исполняются именно так, как мы их просим, ​​и это может быть только хорошо. Возможно, Вселенная готовит приятный сюрприз. Итак, Близнецы, ожидайте неожиданного. Для некоторых из вас эта глава вашей жизни может принести с собой партнерство, помолвку. Если вы испытываете к кому-то чувства, дайте о них знать.

Космический совет: приготовьтесь к приятным поворотам судьбы.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Это официально, Раки! Вы находитесь в периоде исцеления! Вы отдаете приоритет саморазвитию, соединяетесь со своими духовными наставниками, подтверждаете границы, расширяете свой кругозор и смело выходите за пределы своей зоны комфорта. Говоря о последнем, вы также можете почувствовать желание поэкспериментировать с выбором одежды. Пусть ваш стиль отражает то, кем ты становитесь!

Космический совет: рискуйте и пробуйте новое!

♌ Львы

В один момент может казаться, что все идет наперекосяк, все планы рушатся. В эти моменты важно помнить, Львы, что все происходит для вас, а не против вас. Вы находитесь в процессе серьезного очищения и чистки. Секрет легкого перехода на другую сторону: принятие жизни на ее условиях.

Космический совет: вы находитесь на важном этапе в жизни.

♍ Девы

Девы, вы находитесь в той точке своего путешествия, когда можете видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким вы хотите, чтобы он был. Вы принимаете жизнь на ее условиях и примиряетесь с вещами, которые не можете изменить в своей реальности. В то же время вы осознаете, кто ваши люди. Вы узнаете попутчиков, которые стояли рядом с вами в самую бурю. Считайте это напоминанием о том, что нужно освободить место для тех, кто возвышает ваш дух и дарит вам дар безусловной любви!

Космический совет: обращайте внимание на знаки Вселенной.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Прямо сейчас ваше Высшее «Я» будит вас, Весы, от глубокого сна и призывает взглянуть на жизнь такой, какая она есть. Пробуждение будет таким же неприятным, как и звучит, и это нормально. Поверьте, что все, что происходит сейчас, является важной частью процесса саморазвития.

Космический совет: не бойтесь идти на риски!

♏ Скорпионы

Страсть к путешествиям — это точно про Скорпионов. Если вы в данный момент не летите в самолете или не собираете чемодан, то вы, вероятно, изучаете самые популярные направления, которые стоит посетить в ближайшие месяцы. Вселенная напоминает — вы проявляете себя с лучшей стороны, когда свободны духом и живете в гармонии с природой. Кстати говоря, соединение со стихией воды обещает очистить ваш дух. Если у вас есть возможность, отправляйтесь к естественному водоему. Если нет, окуните ноги в бассейн или примите ритуальную ванну дома.

Космический совет: вам пора отправиться в новое путешествие!

♐ Стрельцы

Как действия, которые вы предпринимаете сегодня, помогают вам добраться до желаемого пункта назначения? Стрельцы, пришло время сесть за стол и пересмотреть свои карьерные цели. Пришло время взглянуть на свои финансы и оценить, получаете ли вы столько же, сколько вкладываете сил в работу.

Космический совет: вам пора пересмотреть свои карьерные цели.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Жизнь дает нам не то, что мы хотим, а то, что нам нужно. Другими словами, так называемые неприятные переживания являются частью процесса роста. Итак, сделайте себе одолжение, Козероги, — с достоинством примите все хорошее и плохое. Научившись видеть свою реальность такой, какая она есть, вы освободитесь от иллюзий и заблуждений.

Космический совет: освободитесь от иллюзий!

♒ Водолеи

Водолеи, вам не нужно постоянно оправдывать свои действия и намерения, особенно если вы исходите от хороших побуждений. Некоторым из вас может даже показаться, что вы не можете отличить друга от врага. Вместо того чтобы пытаться найти немедленные ответы, посидите в тишине и задайте себе неудобные вопросы. Звезды хотят, чтобы вы знали: истина раскроется под влиянием полнолуния.

Космический совет: доверяйте своему предчувствию.

♊ Рыбы

Правда в том, что жизнь не будет всегда состоять из радуги и солнечного света, Рыбы. И хорошие, и плохие дни являются частью жизни. Это то, что вы начинаете осознавать на более глубоком уровне. Если вы воспринимаете все это с долей скептицизма, то вот вам подсказка от Вселенной: предстоящее полнолуние в вашем знаке обещает принести с собой много благ!

Космический совет: все ваши усилия окупятся с лихвой!

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.