В Москве 32 человека отравились шаурмой
Десятки человек отравились некачественной уличной едой. Кафе уже закрыли.
Фото: Александра Левчук / ТАСС
В Москве десятки человек стали жертвами шаурмы. 32 жителя столицы отравились после того, как пообедали в одной из точек быстрого питания на севере Москвы на улице Софьи Ковалевской.
По факту отравления людей на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Москве. В отношении владельцев кафе возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Отравление произошло в период с 20 по 24 августа, всего за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. В настоящие время в стационаре находится 28 человек, где им отказывается медицинская помощь.
Столичный Роспотребнадзор сообщил, что после сообщения об отравлении было начато расследование.
«Установлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами. В связи с грубыми нарушениями санитарных требований, специалистами территориального отдела применен временный запрет деятельности кафе „Бистро-24“», — говорится в сообщении ведомства.
Тем временем, в агрегаторах пострадавшие завалили заведение негативными отзывами.
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