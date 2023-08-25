В Москве 32 человека отравились шаурмой

В Москве десятки человек стали жертвами шаурмы. 32 жителя столицы отравились после того, как пообедали в одной из точек быстрого питания на севере Москвы на улице Софьи Ковалевской.

По факту отравления людей на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Москве. В отношении владельцев кафе возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Отравление произошло в период с 20 по 24 августа, всего за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. В настоящие время в стационаре находится 28 человек, где им отказывается медицинская помощь.

Столичный Роспотребнадзор сообщил, что после сообщения об отравлении было начато расследование.

«Установлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами. В связи с грубыми нарушениями санитарных требований, специалистами территориального отдела применен временный запрет деятельности кафе „Бистро-24“», — говорится в сообщении ведомства.

Тем временем, в агрегаторах пострадавшие завалили заведение негативными отзывами.