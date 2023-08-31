Бывшая теща Березовского умерла сразу после своего 100-летия

В возрасте 100 лет ушла из жизни мать второй жены олигарха Бориса Березовского, его бывшая теща Алия Бешарова. Об этом пишет агентство ИА Regnum.

По предварительной информации, полученной от источника, женщина страдала от сердечно-сосудистой недостаточности. Это и послужило причиной ее смерти. Известно, что ухудшаться ее состояние начало вечером 28 августа. Ее дочь вызвала домой бригаду скорой помощи, но медики не сумели спасти Бешарову. На месте они лишь констатировали ее смерть.

Галина Бешарова стала второй супругой бизнесмена. В браке у них родилось два ребенка — Артем и Анастасия. Их семья развалилась в 1993 году, однако развелись они официально лишь в 2011-м. Процесс проходил в Великобритании. По данным СМИ, Галина получила от бывшего мужа порядка 220 миллионов рублей.

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