Ракета-носитель Falcon 9 с группой спутников стартовала на орбиту. Об этом сообщила корпорация SpaceX.

Известно, что запуск производился с базы ВКС США Ванденберг, расположенной в штате Калифорния.

Иностранные аппараты будут выполнять важную миссию на орбите. Они станут частью космической архитектуры военных истребителей SDA, новой многоуровневой сети спутников на низкой околоземной орбите и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, определения пусков и отслеживания ракет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что индийская космическая станция Aditya-L1 успешно выведена на орбиту Земли. Ракета-носитель начала движение в 09:20 утра по московскому времени с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Цель полета — изучение Солнца. Как это будет?