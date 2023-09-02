Ракета-носитель Falcon 9 с группой спутников стартовала на орбиту

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 6 0

Какую миссию будут выполнять иностранные аппараты?

Ракета-носитель Falcon 9 с группой спутников стартовала на орбиту

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Ракета-носитель Falcon 9 с группой спутников стартовала на орбиту. Об этом сообщила корпорация SpaceX.

Известно, что запуск производился с базы ВКС США Ванденберг, расположенной в штате Калифорния.

Иностранные аппараты будут выполнять важную миссию на орбите. Они станут частью космической архитектуры военных истребителей SDA, новой многоуровневой сети спутников на низкой околоземной орбите и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, определения пусков и отслеживания ракет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что индийская космическая станция Aditya-L1 успешно выведена на орбиту Земли. Ракета-носитель начала движение в 09:20 утра по московскому времени с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Цель полета — изучение Солнца. Как это будет?

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