В Беслане прошла литургия в память о жертвах теракта

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 641 0

Почтить память погибших пришли десятки человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В школе № 1 Беслана Северной Осетии прошла божественная литургия в память о жертвах теракта. С момента страшных событий прошло 19 лет. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Почтить память погибших в стенах уже когда-то учебного учреждения пришли десятки человек. Основная церемония развернулась в спортивном зале разрушенной школы: родственники и просто неравнодушные к чужой беде встали в круг, чтобы помолиться и лично вспомнить каждого, чья жизнь оборвалась в этих стенах.

Руководил литургией специально приглашенный для этого священник. В конце коллективной молитвы цветы к месту кровопролитных событий возложил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Также неравнодушные выложили инсталляцию из лепестков красных роз.

Помимо родственников погибших и выживших заложников участие в богослужении приняли и другие жители городов Северной Осетии. Даже спустя годы случившееся горе вызывает отклик в сердцах мирных.

Трагедия произошла 1 сентября 2004 года. Тогда террористы захватили школу, взяв в заложники свыше тысячи человек, среди которых были ученики начальных классов, их родители и учителя. Людей загнали в спортзал, несколько суток насильно удерживали без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Ранее 5-tv.ru писал, как выглядит школа в Беслане спустя 19 лет после трагедии.

+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
Опубликованы кадры с места тушения крупного пожара в автоцентре в Петербурге
13:12
«Пришлось отпустить»: Максим Аверин впервые признался, что у него была семья
12:57
Путин: большую часть выделенных на ремонт школ средств направляют в села
12:49
«Его вывели из игры»: почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского
12:38
В Кременском районе ЛНР стартовало досрочное голосование
12:26
В Бурятии полицейские пресекли незаконную добычу нефрита

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
«Дуально»: Стас Пьеха впервые раскрыл отношение к пластике
В Москве обокрали звезду «Не родись красивой» Юлию Рутберг
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России