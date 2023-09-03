В Беслане прошла литургия в память о жертвах теракта

В школе № 1 Беслана Северной Осетии прошла божественная литургия в память о жертвах теракта. С момента страшных событий прошло 19 лет. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Почтить память погибших в стенах уже когда-то учебного учреждения пришли десятки человек. Основная церемония развернулась в спортивном зале разрушенной школы: родственники и просто неравнодушные к чужой беде встали в круг, чтобы помолиться и лично вспомнить каждого, чья жизнь оборвалась в этих стенах.

Руководил литургией специально приглашенный для этого священник. В конце коллективной молитвы цветы к месту кровопролитных событий возложил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Также неравнодушные выложили инсталляцию из лепестков красных роз.

Помимо родственников погибших и выживших заложников участие в богослужении приняли и другие жители городов Северной Осетии. Даже спустя годы случившееся горе вызывает отклик в сердцах мирных.

Трагедия произошла 1 сентября 2004 года. Тогда террористы захватили школу, взяв в заложники свыше тысячи человек, среди которых были ученики начальных классов, их родители и учителя. Людей загнали в спортзал, несколько суток насильно удерживали без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Ранее 5-tv.ru писал, как выглядит школа в Беслане спустя 19 лет после трагедии.