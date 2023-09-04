Не справляется: в США назвали истинную причину отставки Резникова
NYT: отставка министра обороны Украины Резникова связана с коррупцией
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Принявший решение об увольнении министра обороны Зеленский действовал наперед.
В администрации Джо Байдена назвали еще одну причину возможной отставки министра обороны Украины Алексея Резникова. Президент страны Владимир Зеленский сделал практически ход конем, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.
По словам неназванных лиц, политик достаточно быстро понял, что Резников не справляется со своей задачей по затягиванию конфликта с Россией. Сменивший чиновника на посту Рустам Умеров должен будет детально проработать новые меры по борьбе с РФ.
«Встряска возникла по нескольким причинам, по словам чиновника в администрации президента, не уполномоченного публично говорить об увольнении. В их число входило понимание того, что Украине понадобится новое руководство по мере затягивания конфликта», — сообщается в материале.
Кроме прочего, повлиять на судьбу Резникова мог и крупный скандал с коррупцией в сфере военных контрактов. Оружие на сумму 988 миллионов долларов не было поставлено в сроки, указанные в договорах. А некоторые поставки задерживались на месяцы.
По информации журналистов, Резников был предупрежден о своей отставке заранее и даже просил Зеленского об увольнении.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский пересмотрел методы управления армией.
- 4 сент
- Пленный боевик рассказал об агрессии украинцев по отношению к ВСУ
- 4 сент
- Рамафоса опроверг сообщения о поставках ЮАР оружия в РФ на судне Lady R
- 3 сент
- «Его вывели из игры»: почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского
- 31 авг
- Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»
- 27 авг
- Враги отступают: что сейчас происходит на освобожденных территориях к югу от Купянска
- 26 авг
- ВВС Украины сообщили о столкновении военных самолетов в Житомирской области
- 26 авг
- «Мы знаем все»: Россия получает исчерпывающие сведения о ВСУ в Запорожье
- 25 авг
- Экс-агент ЦРУ заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах
- 25 авг
- Нарышкин: Киев вторит немецким генералам, виня в своих ошибках погоду и кусты
- 24 авг
- Трамп: Байден не сможет прекратить конфликт на Украине
Читайте также
60%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?