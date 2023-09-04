«Работать и работать»: Собянин рассказал о восстановлении городов Донбасса

Школы, детские сады, жилые дома и другую инфраструктуру в регионе восстанавливают московские специалисты.

Столичный мэр Сергей Собянин назвал героической работу строителей, которые восстанавливают разрушенные города Донбасса. О том, что уже сделано и что еще предстоит, он рассказал в эфире федерального канала.

Собянин отметил, что Москва продолжит помогать своим городам-побратимам, чтобы они смогли адоптироваться к мирной жизни. В Донбассе сейчас не только восстанавливают разрушенное, но и строят новое.

Мэр обратил внимание, что непрекращающиеся бомбежки добавляют работы. Только с начала 2023 года было восстановлено порядка 13 тысяч окон. Более того, подчеркнул он, на полное восстановление систем жизнеобеспечения уйдут годы.

«Работать и работать, и будем мы и в следующем году, и через год, и через два. Мы не уйдем оттуда», — прокомментировал Собянин.

Столичный глава заверил, что помощь побратимам будет продолжаться, и это –настощий подвиг строителей, которые рискуют жизнью, но не бросают свою работу и не уезжают домой.

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