«Неонацистский режим»: МИД России осудил захват женского монастыря на Украине

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Захарова осудила оцепление Свято-Богоявленского женского монастыря на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Guryev; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Обитель находится на территории заповедника в Тернопольской области свыше 30 лет.

Новый скандал вокруг Украинской Православной церкви — полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь. Силовики пришли туда, чтобы закрыть святыню и выселить монахов, а позже явилась и комиссия Минкульта.

Прихожан пускали только по паспорту или прописке. Обитель УПЦ находится на территории заповедника в Тернопольской области свыше 30 лет.

Срок аренды истек накануне — ранее настоятельница монастыря подала в Минкульт заявление с просьбой о продлении аренды, но пока оно осталось без ответа.

В августе суд утвердил разрыв договора аренды УПЦ в Киево-Печерской лавре. На сегодняшнюю ситуацию уже отреагировали в нашем МИДе.

«Эти возмутительные действия в очередной раз наглядно демонстрируют, что сегодня на Украине — самый настоящий неонацистский режим, а его руководство — фашисты, следующие заветам своих „кумиров“ из Третьего рейха», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ призвал страны мира вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой.

Тема:
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