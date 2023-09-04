Подготовка к выборам вышла в регионах России на финишную прямую

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В этом году единые дни голосования выпадут на 8, 9 и 10 сентября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Подготовка к выборам в регионах России вышла на финишную прямую. В этом году единые дни голосования выпадут на 8, 9 и 10 сентября.

Многие избиратели получат возможность выразить свою волю и онлайн. Эксперты утверждают, такой формат предпочитает все больше голосующих. Помимо этого, такой быстрый и удобный способ может обеспечить высокую явку.

«Если брать наш последний опрос, то 40% москвичей заявили о том, что хотели бы проголосовать по интернету. Конечно, это очень высокий показатель и это связано с тем, что москвичи привыкли к подобной практике. Если в ряде регионов она используется впервые или жители еще не привыкли, для них это новация, то в Москве, используя термин моего коллеги, это уже рутина», — отметил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Также эксперты высоко оценили масштабность избирательных кампаний в этом году. Она отражает вовлеченность населения в избирательные процессы и интерес к ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кременском районе ЛНР стартовало досрочное голосование.

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