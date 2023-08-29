Причина известна: зачем вдова Шатунова прилетела в Россию вместе с детьми
Вдова Шатунова прилетела в Россию с детьми накануне юбилея звезды
Фото: Яровицын Роман / ТАСС
Знаменитому артисту 6 сентября исполнилось бы 50 лет. Какие планы у его семьи на эту дату?
Вдова Юрия Шатунова Светлана экстренно прилетела в Россию вместе с детьми. Как пишет издание KP.RU, семья готовится к юбилею артиста — 6 сентября ему могло бы исполниться 50 лет.
«Мы с детьми уже прилетели в Москву, готовимся к открытию памятника и к юбилейному концерту „Здесь был Юра“, который пройдет 17 октября в „Крокусе“», — поделилась она.
На шоу, по ее словам, хиты артиста исполнят его коллеги. Этим летом вдова звезды уже тайно прилетала в Россию — по некоторым данным, для встречи с композитором Игорем Крутым и музыкантом Игорем Николаевым.
Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.
Последние годы артист вместе с семьей проживал в Германии. Тело музыканта, по его же воле, было кремировано — частично прах захоронили на Троекуровском кладбище и частично — в стране, где он находился с близкими.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что доступ к могиле Юрия Шатунова ограничат с 30 августа.
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