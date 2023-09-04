В России стартовала регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8 0

Конкурс был инициирован президентом РФ.

В России стартовала регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Сегодня, 4 сентября, стартовал прием заявок на регистрацию участников конкурса «Это у нас семейное». Об этом проинформировали в пресс-службе организации «Россия — страна возможностей».

«Прием заявок открыт на сайте „Этосемейное.рф“», — указано в релизе.

Отмечается, что любая семья может создать свою команду и побороться за победу на конкурсе. Регистрация будет производиться на протяжении месяца — до 4 ноября.

О создании конкурса 1 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. К его участию допускаются команды из четырех и более человек, связанные родством. При этом они должны быть представителями трех поколений, как минимум.

В конкурсе будет несколько этапов, первый из которых — дистанционный. После он перейдет из онлайн-формата в оффлайн. Полуфилиалы продут в округах, а финал состоится только летом 2024 года. В него попадут 300 семей из разных уголков России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Элла Панфилова призвала россиян принять участие в тестировании ДЭГ.

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