Глава МИД Германии назвала украинское зерно «кокаиновым»

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 25 0

Глава МИД Германии Бербок оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым

Глава МИД Германии назвала украинское зерно «кокаиновым»

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Бербок снова оговорилась. Но как?

Глава МИД Германии Анналена Бербок сделала «оговорку по Фрейду». Женщина назвала украинское зерно «кокаиновым». Инцидент произошел во время выступления министра на пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. Ролик опубликовали в аккаунте внешнеполитического ведомства ФРГ в социальной сети Х.

«Я благодарю Румынию за расширение инфраструктуры для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырех миллионов тонн ежемесячно», — заявила она.

Это уже не первый случай, когда Бербок путает слова «кокаин» и «Украина». Так, в 2022 году политик назвала Украину «Восточной Кокаиной».

Прежде Бербок уже отличалась незамысловатыми заявлениями. Например, она сообщила о своей уверенности в том, что у Москвы есть возможность «развернуться на 360 и осчастливить весь мир», что именно означают ее странные формулировки остается только догадываться. В июне глава ФРГ перепутала слова «маяк» и «бекон», заявив, что путь к свободе ЮАР оказался беконом надежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бербок заявила о минных полях «размером с Западную Германию» в зоне спецоперации.

Тема:
Украинский кризис
4 сент
Кресло еще не остыло: почему Зеленский отправил министра обороны Резникова в отставку
4 сент
Владимир Путин о контрнаступлении Украины: «Это не пробуксовка, это провал»
4 сент
Не помогает прохлада и блоки АЭС: ЕС аварийно питает Украину
4 сент
«Неонацистский режим»: МИД России осудил захват женского монастыря на Украине
4 сент
Не справляется: в США назвали истинную причину отставки Резникова
4 сент
Пленный боевик рассказал об агрессии украинцев по отношению к ВСУ
4 сент
Рамафоса опроверг сообщения о поставках ЮАР оружия в РФ на судне Lady R
3 сент
«Его вывели из игры»: почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского
31 авг
Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»
27 авг
Враги отступают: что сейчас происходит на освобожденных территориях к югу от Купянска
+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:57
Фонд кино поддержит производство фильма о легенде футбола Федоре Черенкове
19:46
«Пора оставить, что отжило»: певица Слава стоит перед выбором в личной жизни
19:37
Глава МИД Германии назвала украинское зерно «кокаиновым»
19:30
Учебники, горелка и препараты: тело подростка нашли в лесу при странных обстоятельствах
19:22
Прилепин назвал условие, при котором спецоперация закончится через месяц
19:21
В Петербурге и Мариуполе открываются новые современные школы

Сейчас читают

Тайна раскрыта: известный актер вывел Пореченкова на чистую воду
Переполох в Одессе: чем Россия может ответить на морские дроны ВСУ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России