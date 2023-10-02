«Один раз борщанул»: как Ваня Дмитриенко подставил своего лучшего друга

Из-за необдуманных действий исполнителя хита «Венера-Юпитер» пострадала девочка.

Ваня Дмитриенко подставил своего лучшего друга на уроке физкультуры. О своих школьных шалостях молодой исполнитель эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru за кулисами проходившего в Кремле концерта в честь Дня знаний.

Как рассказывает певец, в школе физкультура у него проходила в очень маленьком кабинете, который он сравнил с комнатой в коммунальной квартире. В таком маленьком пространстве ученикам приходилось играть с мячом.

«Дело в том, что ты когда там сильно мяч кидаешь, то он об стену ударяется и еще сильнее летит в кого-то. Я как-то один раз борщанул, мы с пацанами играли в вышибалы, а там были девчонки. Я кидаю мяч, он попадает в Никитоса, Никитос — мой лучший друг. А Никитос блокирует плечом, и он от плеча отлетает и прямо в девчонку улетает. Вот прямо смачно», — делится Дмитриенко.

Ваня не стал признаваться в содеянном и перебросил вину на своего товарища, инсценировав, что тот бросил мяч в школьницу.

«Я такой: «Никитос, ты че?! Обалдел?!». Никита стоит, ничего не понимает. Я говорю: «Никитос, ну ты реально что ли обнаглел. Так вообще не делается. Иди извиняйся», — признался знаменитость.

В конечном итоге Ваня Дмитриенко сам подошел к девочке и извинился за своего друга, который не смог поймать мяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитриенко рассказал, когда за ним стали бегать девочки.