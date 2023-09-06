«Как похож на папу»: жена и дочь Шатунова заплакали, увидев памятник певца

Кто присутствовал на открытие монумента артисту?

После смерти певца Юрия Шатунова его семья впервые появилась на публике. Они специально прилетели из Германии в Россию на открытие памятника артисту на Троекуровском кладбище. Об этом сообщило издание KP.RU.

Жена Шатунова Светлана прилетела на церемонию открытия вместе с сыном Дэннисом и дочерью Эстеллой. Увидев памятник артиста женщина и девочка не смогли сдержать слез.

«Как похож на папу», — заявила дочь музыканта.

Бронзовую скульптуру с выгравированным автографом легендарного артиста изготовили по эскизу профессионального скульптора, члена Московского союза художников Виктории Тищенко.

Юрию Шатунову могло исполниться 50 лет 6 сентября. Артист умер в июне 2022 года. Его тело кремировали и часть похоронили на Троекуровском кладбище. Вторую половину развеяли над озером в Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на могиле солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве 4 сентября установили памятник.