«Как похож на папу»: жена и дочь Шатунова заплакали, увидев памятник певца
Жена и дочь Юрия Шатунова заплакали, когда увидели памятник артиста
Фото: 5-tv.ru
Кто присутствовал на открытие монумента артисту?
После смерти певца Юрия Шатунова его семья впервые появилась на публике. Они специально прилетели из Германии в Россию на открытие памятника артисту на Троекуровском кладбище. Об этом сообщило издание KP.RU.
Жена Шатунова Светлана прилетела на церемонию открытия вместе с сыном Дэннисом и дочерью Эстеллой. Увидев памятник артиста женщина и девочка не смогли сдержать слез.
«Как похож на папу», — заявила дочь музыканта.
Бронзовую скульптуру с выгравированным автографом легендарного артиста изготовили по эскизу профессионального скульптора, члена Московского союза художников Виктории Тищенко.
Юрию Шатунову могло исполниться 50 лет 6 сентября. Артист умер в июне 2022 года. Его тело кремировали и часть похоронили на Троекуровском кладбище. Вторую половину развеяли над озером в Германии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на могиле солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве 4 сентября установили памятник.
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