«Конфеты приносил в качестве извинений»: в школе Ваня Дмитриенко был бунтарем

Тем не менее, парень не огорчал родителей плохими оценками.

В школьные времена Ваня Дмитриенко был бунтарем. Своими воспоминаниями о школе молодой исполнитель эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

«Инициативным в плане дополнительных занятий я точно не был. Я был инициативный во многих других вопросах», — смеется парень.

По словам певца, он не отличался прилежным поведением и даже мог высказать недовольство по поводу предметов, которые ему не нравились. Ваню Дмитриенко можно было часто встретить в кабинете у директора.

«Я с директором всегда в близких отношениях был. Я и конфеты приносил в качестве извинений за то, что что-то прогулял. Но, слава Богу, меня никогда не хотели отчислить из школы», — отмечает артист.

Несмотря на внутреннее бунтарство, у парня была хорошая успеваемость, и он не огорчал родителей плохими оценками. Со своими бывшими одноклассниками певец общается по сей день, ведь трое из них являются его лучшими друзьями.

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