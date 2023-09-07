На Западе признали неэффективность дронов ВСУ против российских сил РЭБ

Операторы БпЛА вынуждены сильно рисковать, запуская аппараты недалеко от линии фронта.

Российская армия научилась эффективно глушить украинские дроны. Об этом сообщает издание Business Insider.

В материале говорится, что теперь операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вынуждены сильно рисковать, приближаясь к линии фронта. Раньше они могли находиться в нескольких километрах от «нуля». Однако из-за развернутых ВС РФ средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также переброшенных кибергрупп делать так больше не получается.

«Оператор дрона здесь — самое ценное. Потому что опытный оператор, который выживет, может пилотировать несколько FPV-дронов», — приводит издание слова эксперта.

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