На Западе признали неэффективность дронов ВСУ против российских сил РЭБ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

BI: Россия эффективно глушит украинские дроны

На Западе признали неэффективность дронов ВСУ против российских сил РЭБ

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Операторы БпЛА вынуждены сильно рисковать, запуская аппараты недалеко от линии фронта.

Российская армия научилась эффективно глушить украинские дроны. Об этом сообщает издание Business Insider.

В материале говорится, что теперь операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вынуждены сильно рисковать, приближаясь к линии фронта. Раньше они могли находиться в нескольких километрах от «нуля». Однако из-за развернутых ВС РФ средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также переброшенных кибергрупп делать так больше не получается.

«Оператор дрона здесь — самое ценное. Потому что опытный оператор, который выживет, может пилотировать несколько FPV-дронов», — приводит издание слова эксперта.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что над территорией Калужской области был сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ. В результате налета пострадавших и разрушений нет.

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