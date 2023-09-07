Песков: я не располагаю информацией об аресте командира армии ПВО Огиенко

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8 0

Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.

Песков: я не располагаю информацией об аресте командира армии ПВО Огиенко

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

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В Кремле прокомментировали ситуацию с командиром защищающей Москву армии ПВО-ПРО генерал-майором Константином Огиенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не обладает соответствующей информацией.

«Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — прокомментировал Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретать президента также ответил на ряд других вопросов журналистов. В частности, Песков рассказал, что Владимир Путин будет голосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме из-за напряженного графика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков возмутился предложению изымать имущество россиян в США.

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