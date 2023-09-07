Песков: я не располагаю информацией об аресте командира армии ПВО Огиенко

Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann
В Кремле прокомментировали ситуацию с командиром защищающей Москву армии ПВО-ПРО генерал-майором Константином Огиенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не обладает соответствующей информацией.
«Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — прокомментировал Песков в беседе с журналистами.
Пресс-секретать президента также ответил на ряд других вопросов журналистов. В частности, Песков рассказал, что Владимир Путин будет голосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме из-за напряженного графика.
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков возмутился предложению изымать имущество россиян в США.
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