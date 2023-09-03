«Его вывели из игры»: почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского

Политолог Суздальцев: управление Украиной перешло США после ареста Коломойского
Фото, видео: Reuters / STRINGER; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru
Кому не угодил украинский олигарх?
Арест украинского олигарха Игоря Коломойского означает переход управления Украиной в руки внешних игроков, в частности США. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Андрей Суздальцев.
«Эта уступка спонсору. Его вывели из игры. (Президент Украины Владимир) Зеленский остается в роли абсолютного ставника Вашингтона», — прокомментировал он.
Эксперт пояснил — ранее между командой президента и местными олигархами существовали контакты, были планы, надежды и обсуждения. Касается это не только Коломойского, но и «лидера украинского капитала» экс-главы Украины Петра Порошенко.
«Как известно, у Коломойского не очень все складывалось с США, там он считается преступником. Под давлением американкой стороны, которое длилось не месяц и не год, Коломойским и занялись», — отметил Суздальцев.
По словам политолога, Зеленский долго оттягивал этот процесс — ему было не совсем выгодно обрывать связи с олигархической группой. Тем не менее, сейчас он остается под полной защитой Вашингтона, а Соединенные Штаты полностью руководят украинским государством.
Суздальский добавил, что украинский конфликт был невероятно выгоден для прослойки местных олигархов и генералитета. Военные действия для них — «золотая антилопа».
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