Кому не угодил украинский олигарх?

Арест украинского олигарха Игоря Коломойского означает переход управления Украиной в руки внешних игроков, в частности США. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Андрей Суздальцев.

«Эта уступка спонсору. Его вывели из игры. (Президент Украины Владимир) Зеленский остается в роли абсолютного ставника Вашингтона», — прокомментировал он.

Эксперт пояснил — ранее между командой президента и местными олигархами существовали контакты, были планы, надежды и обсуждения. Касается это не только Коломойского, но и «лидера украинского капитала» экс-главы Украины Петра Порошенко.

«Как известно, у Коломойского не очень все складывалось с США, там он считается преступником. Под давлением американкой стороны, которое длилось не месяц и не год, Коломойским и занялись», — отметил Суздальцев.

По словам политолога, Зеленский долго оттягивал этот процесс — ему было не совсем выгодно обрывать связи с олигархической группой. Тем не менее, сейчас он остается под полной защитой Вашингтона, а Соединенные Штаты полностью руководят украинским государством.

Суздальский добавил, что украинский конфликт был невероятно выгоден для прослойки местных олигархов и генералитета. Военные действия для них — «золотая антилопа».

Ранее 5-tv.ru писал, что главу Минобороны Украины Резникова уберут с поста.