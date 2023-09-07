Праздник «Алые паруса» вошел в число лидеров голосования на сайте Достижения. рф

Праздник всех выпускников «Алые паруса» вошел в число лидеров голосования на сайте Достижения.рф. Об этом сообщило правительство Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Ежегодно «Алые паруса» проходят на Дворцовой площади в самый разгар белых ночей. Северная столица в этот день озаряется салютами, а по водам Невы проходит легендарный бриг «Россия» с алыми парусами. Это мероприятие остается единственным в РФ, занесенным в реестр мирового туризма.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Достижения.рф — это проект, который объединяет достижения современной России. Сайт проекта собирает самые значимые события — выдающиеся результаты и рекорды, которых удается добиться Отечеству. Портал освещает не только проекты федерального уровня, но и достижения субъектов.