Праздник «Алые паруса» вошел в число лидеров голосования на сайте Достижения. рф

На это обратило внимание правительство Санкт-Петербурга.
Фото: 5-tv.ru
Праздник всех выпускников «Алые паруса» вошел в число лидеров голосования на сайте Достижения.рф. Об этом сообщило правительство Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.
Ежегодно «Алые паруса» проходят на Дворцовой площади в самый разгар белых ночей. Северная столица в этот день озаряется салютами, а по водам Невы проходит легендарный бриг «Россия» с алыми парусами. Это мероприятие остается единственным в РФ, занесенным в реестр мирового туризма.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Достижения.рф — это проект, который объединяет достижения современной России. Сайт проекта собирает самые значимые события — выдающиеся результаты и рекорды, которых удается добиться Отечеству. Портал освещает не только проекты федерального уровня, но и достижения субъектов.
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