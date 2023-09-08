«Мы окончательно все!» — Погребняк сделала важное заявление о личной жизни

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 17 0

Суд в Москве расторг брак футболиста Павла Погребняка и его супруги

«Мы окончательно все!» — Погребняк сделала важное заявление о личной жизни

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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Ранее светская львица объяснила развод исчезновением любви в браке.

Светская львица, дизайнер и блогер Мария Шаталова объявила об окончательном разрыве с мужем-футболистом Павлом Погребняком. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на данные суда.

«Фамилию Павла оставлять не буду, ведь я ее и не брала. По паспорту всегда была Шаталова, — раскрыла звезда.

Пара прожила в официальном браке 17 лет, но теперь экс-супруги находятся в официальном разводе. В браке у футболиста и светской львицы родились трое сыновей.

«Мы окончательно все! Но мы остались в прекрасных отношениях. На 1-е сентября вместе провожали сыновей в школу. Заранее обговорили, что дети остаются со мной, а Паша будет с ними часто видеться. Все остальное детали развода я бы предпочла не освещать», — отметила блогер.

Известно, что сложности в отношениях у семьи начались этой весной. Недавно светская львица была замечена в компании нового бойфренда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк показала нового возлюбленного.

 

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