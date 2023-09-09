Во Льгове задержаны причастные к смерти девушки и массовому отравлению шаурмой

Владелец и сотрудники торговой точки были обнаружены следователями в Курске.

В Курске задержаны четверо причастных к гибели девушки и массовому отравлению шаурмой в областном городе Льгове. Представители Следственного комитета (СК) РФ вышли на владельца печально известной торговой точки, двух поваров и помощника повара. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы регионального управления СК.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявления им обвинения. По делу проводятся следственные действия… Назначены судебные экспертизы», — сказано в публикации.

Отмечается, что 22-летняя девушка скончалась в областной больнице Курска 7 сентября. Она отравилась продукцией, приобретенной в том самом киоске на улице Гагарина во Льгове. После ужина почувствовала себя плохо, вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила ее в районную больницу. Состояние только ухудшалось, было решено госпитализировать пострадавшую в областную больницу, но и там спасти ее врачам не удалось.

Помимо этого случая зафиксированы еще 11, благо, не смертельные. У всех пострадавших схожие симптомы острой кишечной инфекции. СК возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Работу торговой точки приостановили. Судебное заседание по избранию меры пресечения для подозреваемых состоится 11 сентября.

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