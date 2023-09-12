«К крестной так не обращаются»: Долина отчитала дочь Началовой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Лариса Долина отчитала дочь Юлии Началовой за неправильное обращение

«К крестной так не обращаются»: Долина отчитала дочь Началовой

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Тема:
Юлия Началова

Вера Алдонина поздравила певицу с днем рождения, опубликовав ее фото в молодости.

Лариса Долина отреагировала на публикацию своей крестницы Веры Алдониной — дочери покойной певицы Юлии Началовой, «отчитав» ее за неправильное обращение к крестной матери.

Девушка опубликовала в соцсети открытку с изображением молодой Долиной, подписав, что это фото ее мама хранила с десяти лет, а, приезжая в Москву на свои первые выступления, мечтала, что встретит народную артистку России на улице.

«Мне невероятно повезло! В восемь месяцев у меня появилась лучшая крестная! Моя Лариса, с днем рождения! Люблю! Ценю каждую нашу встречу. Творите и сияйте на радость всем нам!» — подписала фото Алдонина.

123Долина в соцсети отчитала дочь Началовой. Instagram* / veraldonina

В комментарии певица, которой накануне исполнилось 68 лет, сделала вид, что она недовольна обращением к ней крестницы и в шутку отчитала ее.

«Девочка моя любимая, спасибо! К крестной не обращаются на „вы“. Солнышко, напоминаю», — написала Долина.

Дочери Началовой и футболиста Евгения Алдонина 1 декабря исполнится 17 лет. Девушка погружена в учебу и озабочена выбором высшего учебного заведения. Пока что она перешла в 11-й класс, ей предстоит ЕГЭ и, как она сама выразилась, «год волнений впереди».

Певицу Юлию Началову экстренно госпитализировали в марте 2019 года с осложнениями ряда хронических заболеваний, в том числе подагры. Тогда у женщины развилась гангрена, но ампутировать ногу она отказалась. Несмотря на усилия врачей, лечение не помогло: 13 марта 38-летнюю звезду ввели в медикаментозную кому, а 16 числа она скончалась от остановки сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Юлии Началовой больше всего боится превратиться в копию своей звездной матери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Юлия Началова
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