Не хотелось бы превратиться в ее копию: дочь покойной Началовой решила свою судьбу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 40 0

Дочь умершей Началовой рассказала, что не хочет становиться копией матери

Не хотелось бы превратиться в ее копию: дочь покойной Началовой решила свою судьбу

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Тема:
Юлия Началова

Чем сегодня живет Вера Алдонина и как относится к своей популярности?

Певица Юлия Началова умерла четыре года назад. Но ее 16-летняя дочь Вера Алдонина идет по стопам матери. И у нее это хорошо получается. Она рассказала изданию KP.RU, как она реагирует на сравнения со звездной матерью.

«Я очень горжусь своей мамой — и как человеком, и как артисткой. Сравнений с ней ни в коем случае не боюсь, скорее наоборот, радуюсь им. Но мне не хотелось бы превратиться просто в копию мамы. Она была уникальна, повторить ее не сможет никто. Да и с моей стороны не думаю, что это было бы верно», — сказала юная артистка.

Девушка подчеркнула, что у нее впереди длинная дорога. Так что ей только предстоит пройти собственный жизненный и творческий путь. Ее мама до сих пор принимает участие в жизни Веры. Началова для нее ориентир, которым она очень гордится. Ее мать была мастером своего дела, на которого стоит равняться.

Началова говорила дочери, что всегда нужно завершать дела качественно и ни в коем случае не бросать их на полпути. Этого совета Вера придерживается до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал, что красавица-дочь Началовой стала как две капли воды похожа на певицу.

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