«Удивил!»: Алана Мамаева сообщила, что бывший муж наконец перевел алименты

Где футболист нашел внушительную сумму?

Павел Мамаев перевел бывшей жене алименты на сумму 1,45 миллиона рублей. Об этом сообщила Алана Мамаева в личном блоге.

Согласно материалам дела о разводе знаменитостей, девушка получила квартиру в Москве, а также Bentley Continental GT. Однако она должна была выплатить экс-супругу три миллиона рублей.

Некоторое время назад спортсмен победил в первом сезоне шоу «Выжить в Дубае». За победу ему полагалась внушительная сумма в десять миллионов. Футболист пообещал потратить ее на благотворительность.

«Ну надо же, удивил Мамаев! Я перевела ему три миллиона, а он решил перевести алименты с выигрыша», — рассказала его бывшая возлюбленная.

«Мама обязана»: как отцу-одиночке добиться выплат алиментов

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая возлюбленная Аль Пачино по имени Нур Альфаллах бросила его после рождения ребенка. Девушка требует от голливудской звезды алиментов на содержание сына и сопутствующих судебных издержек.