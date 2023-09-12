Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ответ России на санкции приблизил крах гегемонии США
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Сейчас происходит полная реорганизация системы мировой политики.
Российская Федерация подготовила достойный ответ на санкции со стороны стран коллективного Запада, и он создал новую систему мироустройства. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью одному из YouTube каналов.
«То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка. Как вы знаете, БРИКС существует уже не первый день, но происходящее по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь», — сообщил чиновник.
Он подчеркнул, что в мире происходит полная перезагрузка системы мировой политики, и все благодаря России. БРИКС постепенно укрепляется на международной арене, и вместе с Россией и Китаем остальные страны занимают стойкие позиции. Теперь Индия, Бразилия и ЮАР играют все более четкие роли.
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