Новый миропорядок? В США бьют тревогу из-за смелого решения России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ответ России на санкции приблизил крах гегемонии США

Новый миропорядок? В США бьют тревогу из-за смелого решения России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
БРИКС

Сейчас происходит полная реорганизация системы мировой политики.

Российская Федерация подготовила достойный ответ на санкции со стороны стран коллективного Запада, и он создал новую систему мироустройства. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью одному из YouTube каналов.

«То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка. Как вы знаете, БРИКС существует уже не первый день, но происходящее по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь», — сообщил чиновник.

Он подчеркнул, что в мире происходит полная перезагрузка системы мировой политики, и все благодаря России. БРИКС постепенно укрепляется на международной арене, и вместе с Россией и Китаем остальные страны занимают стойкие позиции. Теперь Индия, Бразилия и ЮАР играют все более четкие роли.

Ранее 5-tv.ru подвел итоги саммита G-20.

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