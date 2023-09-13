«Сразу к нужным врачам»: 39-летняя Саша Савельева готова снова стать матерью

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Певица Савельева заявила о желании родить вновь

«Сразу к нужным врачам»: 39-летняя Саша Савельева готова снова стать матерью

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Певица призналась, что после депрессии хочет родить еще одного ребенка.

Певица Саша Савельева мечтает родить супругу второго ребенка. Как сообщает издание 7Дней.ru, бывшая солистка группы «Фабрика» долгое время боролась с послеродовой депрессией, но сейчас готова стать матерью второго малыша.

Сын Савельевой и актера Кирилла Сафронова Леон родился четыре с половиной года назад. По словам 39-летней певицы, радость материнства ей омрачала депрессия.

Постоянное чувство тревоги и общий стресс были вызваны проблемами со здоровьем у ребенка. Как сообщают СМИ, артистка долгое время посещала психотерапевта, а также прибегала к медикаментозному лечению.

К счастью, основные проблемы позади, и Савельева призналась, что готова стать матерью во второй раз. В личном блоге в социальных сетях она опубликовала архивное фото на позднем сроке беременности.

«Я пересмотрела моменты, которые и привели меня к послеродовой депрессии. Ну, а если что, теперь я знаю, что не буду терпеть и сразу обращусь к нужным врачам», — подписала снимок певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева раскрыла причины переезда в Израиль.

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