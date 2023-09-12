Ким Чен Ын прибыл в Россию: как встречали северокорейского лидера

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 102 0

Ким Чен Ына встретил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

Ким Чен Ын прибыл в Россию: как встречали северокорейского лидера

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына

Глава КНДР приехал в РФ на личном бронированном поезде.

Глава КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию. На станции Хасан в Приморском крае его встретил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Северокорейский лидер прибыл в Россию 12 сентября, во вторник. Его сопровождают высокопоставленные члены руководства страны, включая главу кабинета министров КНДР Ким Док Хуна. Личный бронированный поезд прибыл на станцию Хасан, Приморский край.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики планирует провести переговоры с президентом России Владимиров Путиным в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию связан с возможным выходом Москвы из санкций против Пхеньяна. При этом реакцию западных стран на такое развитие событий нетрудно предугадать, однако уже становится ясно, что повлиять на ситуацию они не могут.

Тема:
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