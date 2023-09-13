«Упадок американской гегемонии»: голландский политик раскритиковал действия США

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Политик Боде: украинским кризисом США помогают России и вредят себе

«Упадок американской гегемонии»: голландский политик раскритиковал действия США

Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев

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Политический курс Белого дома только ухудшает ситуацию. Причем, для себя же.

Из-за действий Америки Россия смогла построить альтернативный мировой союз. Об этом в интервью сербскому изданию «Нови Стандарт» заявил лидер голландской партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде.

«Американская империя сейчас ускоряет упадок американской гегемонии в мире, и война на Украине является прекрасным примером этого. Эта война не в интересах Америки, не в интересах Европы, не в интересах украинцев, очевидно, тысячи из них умирают каждый день, что фактически помогает России построить альтернативный альянс в мир», — отметил Боде.

Также политик добавил, что выступает против Евросоюза. По его мнению, сила государств заключается в независимости друг от друга.

Вместе с тем он подчеркнул, что Европа должна развиваться отдельно от Америки. Подобное единение имело смысл во времена холодной войны. Однако сейчас такая необходимость отпала.

«Почему бы нам не стать более амбициозными и предприимчивыми? Почему мы должны смотреть на Китай или Америку в ожидании каких-то инноваций?» — поинтересовался Боде.

«Было подобное»: политику США по Украине назвали несправедливой интервенцией

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставленное америкой оружие не смогло изменить положение дел на фронте. По словам экспертов, силы России многократно превосходят украинские ресурсы.

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