Киевский режим продолжает терпеть неудачи, несмотря на непрекращающиеся поставки техники от западных союзников.

Западное оружие никак не влияет на ход украинского конфликта. В частности, это не приносит боевикам никаких успехов на поле боя, заявил журналист из США Брэдли Бланкеншип в статье для Global Times.

Он отметил, что Запад не прекращал накачку киевского режима оружием. Однако все, что называли «чудо-оружием» — ПТРК Javelin, системы залпового огня HIMARS, танки Leopard, крылатые ракеты Storm Shadow, боевые машины пехоты Bradley, истребители F-16 — не изменили ход событий.

Журналист подчеркнул — силы России значительно превосходят ресурсы Украины.

«Лучше себя показывает не тот, у кого „самые красивые игрушки“, а тот, у кого больше войск, танков и артиллерии и кто способен быстро их развернуть», — добавил Бланкеншип.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за громкого шума в Британии предложили закрыть полигон, где тренируются украинские боевики.