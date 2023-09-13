Поворот к тюркскому миру? Зачем Зеленский назначил Умерова главой МО Украины

Новый министр обороны Незалежной еще до своего назначения активно взаимодействовал с Турцией, в том числе на информационном фронте.

Назначение на пост главы Минобороны Украины бывшего руководителя Фонда государственного имущества страны Рустема Умерова означает курс на укрепление связей Незалежной с тюркскими и мусульманскими странами. Об этом говорится в аналитической статье EADaily.

Очевидно, что назначением Умерова глава киевского режима Владимир Зеленский показал свою расположенность к крымскотатарским экстремистам, получающим поддержку из Турции, считает автор материала.

Так, Умеров еще до назначения на пост министра обороны активно взаимодействовал с Анкарой, в том числе на информационном фронте. Например, в октябре 2020 года во время обострения карабахского конфликта в беседе с турецким информагентством «Анадолу» он назвал Азербайджан союзником Украины и заявил о поддержке официального Баку. А 10 мая 2022 года в интервью тому же «Анадолу» Умеров, участвовавший в переговорах с Россией, назвал Турцию «соседом и союзником», поддержка которого вселяет в украинцев чувство большей безопасности в переговорах с РФ.

Есть и другие косвенные признаки, указывающие на стремление украинских неонацистов использовать тюркско-мусульманское сообщество против России, говорится в статье. Так, 5 сентября командующий Сил специальных операций (ССО) ВСУ Виктор Хоренко наградил муфтия «Духовного управления мусульман Крыма» Айдера Рустемова, главу «Украинского центра коммуникации и диалога» шейха Имада Абу Алруба и других представителей мусульманского сообщества Украины за участие в антироссийской информационной кампании.

Также отмечается ликование по поводу назначения Умерова в элитах Азербайджана. К примеру, депутат парламента республики Расим Мусабеков написал в соцсети о «важном сигнале», который Зеленский, по его мнению, послал этим назначением.

«Рустем Умеров — крымский татарин, и Украина будет биться за освобождение всех своих оккупированных территорий, включая Крым», — заявил Мусабеков.

Как считает автор статьи, турецко-азербайджанский тандем боится, что Россия сможет взять под свой контроль пространство от Одессы до Харькова и будет увереннее себя чувствовать в Черноморском регионе. Прекрасно зная об этих опасениях Анкары и Баку, Киев с помощью Умерова будет добиваться поддержки тюркских государств в борьбе против России.

Ранее политолог Игорь Никулин в комментарии 5-tv.ru рассказал, кто и зачем протолкнул Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины.