В Венгрии поддержали слова Путина об ошибке СССР в 1956 году

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Венгрия приветствовала слова Путина о том, что ввод войск в 1956-м — ошибка СССР

В Венгрии поддержали слова Путина об ошибке СССР в 1956 году

Фото: Фотохроника ТАСС / ТАСС

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Заявление российского президента позитивно оценили власти страны.

В Венгрии прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина, который назвал действия Советского Союза, который в 1956 и 1968 году вводил войска в Будапешт и Прагу, являлись ошибочной политикой. Путин также отметил, что в настоящее время на подобные «грабли» наступают страны Запада.

Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что подобную позицию РФ можно только поприветствовать.

«Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики», — сказал Гуйяш в ходе правительственного брифинга, который транслировал телеканал М1.

Также представитель властей Венгрии напомнил, что такое же заявление делал бывший президент РФ Борис Ельцин, осудив ввод войск в Будапешт в 1956-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потомки белой эмиграции думают о спецоперации.

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