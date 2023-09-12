«Как будто не их люди»: Путин назвал потери Украины за время контрнаступления

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Алина Крылова
Алина Крылова 133 0

Путин назвал потери Украины за время контрнаступления

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация ВЭФ-2023

Политический лидер подчеркнул: Россия все еще не готова к мирным переговорам.

Личные потери воинского состава Украины за время контрнаступления составили 71 тысячу человек. Об этом Владимир Путин сообщил в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам политического лидера, вера США в то, что Украина готова к мирным переговорам, разбивается о суровую статистику. Все попытки провести контрнаступление не приводят к нужным результатам, о чем наглядно свидетельствует количество убитых.

«Нет у них результатов. Потери есть у них большие. С начала контрнаступления потери личного состава достигли 71 тысячу человек. Причем они, как говорят, хотят добиться результата любой ценой. Иногда складывается впечатление, как будто это не их люди!» — заявил Путин в беседе с модератором.

Серьезные потери наблюдаются у ВСУ и в техническом плане. За время контрнаступления диверсанты потеряли 543 танка и 18 тысяч бронемашин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами.

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