Ким Чен Ын осмотрел авиазаводы в Комсомольске-на-Амуре

Северокорейский лидер прибыл в Россию несколько дней назад, 12 сентября, и провел переговоры с Владимиром Путиным.
Фото: Михаила Дегтярева / ТАСС
Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках своего визита в Россию осмотрел инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщило российское правительство.
Северокорейский лидер посетил объекты в сопровождении заместителя председателя правительства, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. В частности, Ким Чен Ыну продемонстрировали цеха сборки самолетов Су-35 и Су-57.
«Мы продемонстрировали лидеру КНДР одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях, — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», — заявил Манутров.
Северокорейский лидер прибыл в Россию 12 сентября. Его сопровождали высокопоставленные члены руководства страны, включая главу кабинета министров КНДР Ким Док Хуна. Личный бронированный поезд прибыл на станцию Хасан, Приморский край.
На следующий день, 13 сентября, президент России Владимир Путин провел личные переговоры с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Это были вторые очные переговоры лидеров за очень долгое время.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Ким Чен Ын в ходе встречи обменялись подарками.
- 15 сент
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на поезде в Комсомольск-на-Амуре
- 14 сент
- В Кремле рассказали об обмене подарками Путина и Ким Чен Ына
- 14 сент
- ЕС предупредил КНДР о санкциях в случае военной помощи России
- 14 сент
- Почему на Западе испугались визита Ким Чен Ына в Россию?
- 13 сент
- Песков заявил об интересе Ким Чен Ына к сотрудничеству с Россией
- 13 сент
- «Откровенный обмен мнениями»: Путин раскрыл детали переговоров с Ким Чен Ыном
- 13 сент
- Песков: КНДР решительно настроена реанимировать сотрудничество с РФ
- 13 сент
- Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились около четырех часов
- 13 сент
- Против «сборища зла»: Ким Чен Ын поднял тост за победу России
- 13 сент
- «Во имя мира»: Путин поднял тост за процветание и сотрудничество РФ и КНДР
Читайте также
87%
0.18 103.23
0.12
Нашли ошибку?