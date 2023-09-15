Ким Чен Ын осмотрел авиазаводы в Комсомольске-на-Амуре

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 11 0

Северокорейский лидер прибыл в Россию несколько дней назад, 12 сентября, и провел переговоры с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын осмотрел авиазаводы в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Михаила Дегтярева / ТАСС

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023

Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках своего визита в Россию осмотрел инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщило российское правительство.

Северокорейский лидер посетил объекты в сопровождении заместителя председателя правительства, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. В частности, Ким Чен Ыну продемонстрировали цеха сборки самолетов Су-35 и Су-57.

«Мы продемонстрировали лидеру КНДР одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях, — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», — заявил Манутров.

Северокорейский лидер прибыл в Россию 12 сентября. Его сопровождали высокопоставленные члены руководства страны, включая главу кабинета министров КНДР Ким Док Хуна. Личный бронированный поезд прибыл на станцию Хасан, Приморский край.

На следующий день, 13 сентября, президент России Владимир Путин провел личные переговоры с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Это были вторые очные переговоры лидеров за очень долгое время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Ким Чен Ын в ходе встречи обменялись подарками.

Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023
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