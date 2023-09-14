ЕС предупредил КНДР о санкциях в случае военной помощи России

В Европе крайне озабочены состоявшимся контактом Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов
В Евросоюзе предостерегли северокорейскую сторону от предоставления помощи России. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в рамках пресс-конференции в Брюсселе заявил о готовности союза принять ответные меры в отношении КНДР.
«Любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий», — заявил он.
Между тем, накануне, 13 сентября, на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главы двух стран беседовали в широком и узком форматах, а после пообедали вместе в составе делегаций. Встреча продолжалась порядка четырех часов.
Как отмечали в Кремле, в рамках контакта не планировалось подписания крупных соглашений, однако стороны выразили намерения на дальнейшее развитие отношений в разных областях. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Ким Чен Ын проявлял живой интерес к разных сферам возможного сотрудничества с Россией. Путин отметил, что в рамках беседы произошел «откровенный обмен мнениями».
Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын поднял тост за победу России.
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