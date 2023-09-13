Песков заявил об интересе Ким Чен Ына к сотрудничеству с Россией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Вскоре ожидается встреча министров иностранных дел двух стран.

Песков заявил об интересе Ким Чен Ына к сотрудничеству с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023

Глава КНДР Ким Чен Ын активно проявлял интерес ко всем сферам возможного сотрудничества с российской стороной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков после встречи Владимира Путина с северокорейским коллегой.

По словам Пескова, Путин и Ким Чен Ын затрагивали вопросы транспортного сообщения, логистики, железных и автомобильных дорог. Лидер КНДР спрашивал про здравоохранение, образование и другие гуманитарные сферы.

Официальный представитель Кремля добавил, что главы двух государств также обсудили тему космоса. Путин обратил внимание, что российская сторона способна отправить в космос северокорейского космонавта, при желании со стороны Пхеньяна.

По словам Пескова, стороны договорились о скорых переговорах глав МИД Росси и Северной Кореи.

Лидеры двух стран встретились сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный. Их встреча стартовала в составе делегаций. В широком формате они беседовали порядка часа, после чего удалились для разговора «с глазу на глаз». После все собрались за обеденным столом, делились желаниями и напутствиями. В общей сложности встреча продолжалась порядка четырех часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков прокомментировал возможную поездку Путина в КНДР.

Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023
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