«Большой вклад»: Ким Чен Ын преподнес подарок Тихоокеанскому флоту РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 147 0

Глава КНДР Ким Чен Ын преподнес подарок Тихоокеанскому флоту РФ

«Большой вклад»: Ким Чен Ын преподнес подарок Тихоокеанскому флоту РФ

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023

Северокорейский лидер также не уехал с пустыми руками.

Глава КНДР Ким Чен Ын преподнес подарок российскому Тихоокеанскому флоту (ТОФ) во время своего визита в Приморье. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство.

Известно, что северокорейский лидер посетил несколько объектов, расположенных в регионе. На военном аэродроме Кневичи он встретился с командующим дальней авиации ВКС РФ Сергеем Кобылашем. Военный поблагодарил Ким Чен Ына за визит передал подарок. Еще один он получил от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Во время посещения базы ТОФ Ким Чен Ын обратил внимание на мощь российского флота. По его словам, военнослужащие ТОФ работают над стабильностью и безопасностью не только в Северо-Восточной Азии, но и во всем мире.

Лидер КНДР поблагодарил российский флот за его «большой вклад» и передал подарок. Какими именно сюрпризами обменялись Ким Чен Ын, Шойгу и Кобылаш — не уточняется.

Отмечается также, что в рамках своего визита на базу ТОФ Ким Чен Ын осмотрел фрегат «Маршал Шапошников» и поднялся на его борт. На память он оставил запись в книге гостей корабля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын поднял тост за победу России во время обеда с Владимиром Путиным.

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