В Сочи стартовали переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи стартовали переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Лидер сопредельного госдураства прибыл в Россию за сутки до начала встречи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенты будут обсуждать, в частности, проблемы из международной повестки. Кроме того, будут затронуты и региональные вопросы.

До этого, 14 сентября, Путин проводил переговоры с лидером КДНР Ким Чен Ыном. Сегодня стало известно, что после резкой реакции Запада на эти переговоры северокорейского главу внесли в базу «Миротворца».