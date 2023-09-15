«Большой успех»: Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 22 0

Лукашенко назвал большим успехом результаты выборов в России

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Белорусский лидер отметил поддержку населением кандидатур в субъектах РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал большим успехом результаты выборов в регионах России. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

Лукашенко отметил поддержку населением кандидатур, выдвинутых на выборы губернаторов.

«Прежде всего, хочу Вас поздравить с таким этапом серьезным электорального цикла, как единый день голосования, который во многих регионах прошел. Результаты понятны — не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было. И для президента, прежде всего. Все Ваши кандидатуры на должность губернаторов народом были поддержаны. Это большой успех», — сказал Лукашенко в начале встречи.

Выборы разных уровней прошли в 85 субъектах России с 8 по 10 сентября. В 21 выбирали первых лиц, в 20 — депутатов региональных парламентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на завершившихся региональных выборах побила все рекорды по посещаемости.

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