После развода с Сэмом Асгари певица Бритни Спирс связалась с уголовником

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 22 0

Очередной кавалер загулявшей знаменитости уже успел дать интервью, в котором назвал ее феноменальной женщиной.

После развода с Сэмом Асгари певица Бритни Спирс связалась с уголовником

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Читайте нас в: Дзен Новости

После развода с тренером и танцором Сэмом Асгари американская певица Бритни Спирс пустилась во все тяжкие. Симпатичные парни выстроились в очередь, а она выбирает. Иногда, судя по всему, не очень тщательно. Как сообщается в материале dni.ru со ссылкой на зарубежную прессу, поп-принцесса закрутила недолгий роман с уголовником. Впрочем, что эффектнее — облизывающие ее ноги полуголые парни у бассейна или связь с преступником — сложно выбрать.

Пол Ричард Солиз на четыре года младше 41-летней Бритни Спирс, он домработник, а в прошлом знатный рецидивист. Мужчину не раз обвиняли в нарушении общественного порядка, он фигурировал в уголовных делах, связанных с оружием и наркотиками. Сегодня ловелас делится с журналистами пикантными подробностями личной жизни мировой знаменитости.

Солиз назвал исполнительницу очень славной и феноменальной женщиной и хорошим человеком. Сама артистка не тратит время на обсуждение своих отношений с мужчинами. С домработником-уголовником в том числе. За короткий период она пережила долгожданную свадьбу, неудачную попытку родить мужу ребенка (произошел выкидыш) и развод с нелицеприятными комментариями бывшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс заподозрила экс-супруга Сэма Асгари в работе с ее отцом. Тем самым, что в течение 13 лет из-за подтвержденной в суде недееспособности певицы контролировал ее счета, отношения, внешний вид и творческую деятельность.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:58
Проклятие «Пацанок»: участниц популярного шоу преследуют несчастья
5:43
Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи
5:42
Трамп позитивно оценил комментарий Путина об урегулировании кризиса на Украине
5:26
Вот и осень на дворе: как подготовить свою дачу к зимнему периоду
5:10
Время пошло? Начнет ли Финляндия изымать машины с российскими номерами
4:54
Путин: ВС РФ укомплектованы современными образцами вооружения на 85-90%

Сейчас читают

«Она не болела»: народный артист РФ Князев высказался о смерти дочери Ульянова
«Выгорел дотла»: что происходит после пожара в центре Санкт-Петербурга
Не бойтесь ничего: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 сентября
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России