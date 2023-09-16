После развода с Сэмом Асгари певица Бритни Спирс связалась с уголовником

После развода с тренером и танцором Сэмом Асгари американская певица Бритни Спирс пустилась во все тяжкие. Симпатичные парни выстроились в очередь, а она выбирает. Иногда, судя по всему, не очень тщательно. Как сообщается в материале dni.ru со ссылкой на зарубежную прессу, поп-принцесса закрутила недолгий роман с уголовником. Впрочем, что эффектнее — облизывающие ее ноги полуголые парни у бассейна или связь с преступником — сложно выбрать.

Пол Ричард Солиз на четыре года младше 41-летней Бритни Спирс, он домработник, а в прошлом знатный рецидивист. Мужчину не раз обвиняли в нарушении общественного порядка, он фигурировал в уголовных делах, связанных с оружием и наркотиками. Сегодня ловелас делится с журналистами пикантными подробностями личной жизни мировой знаменитости.

Солиз назвал исполнительницу очень славной и феноменальной женщиной и хорошим человеком. Сама артистка не тратит время на обсуждение своих отношений с мужчинами. С домработником-уголовником в том числе. За короткий период она пережила долгожданную свадьбу, неудачную попытку родить мужу ребенка (произошел выкидыш) и развод с нелицеприятными комментариями бывшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс заподозрила экс-супруга Сэма Асгари в работе с ее отцом. Тем самым, что в течение 13 лет из-за подтвержденной в суде недееспособности певицы контролировал ее счета, отношения, внешний вид и творческую деятельность.