«Откажись от его фамилии!»: молодой жене Вадима Казаченко советуют помириться с бывшим

Ольге Казаченко пришлось обратиться к психологу из-за непростой жизни.

Известный психолог и телеведущая Юлия Хадарцева посоветовала экс-супруге звезды 90-х Вадима Казаченко Ольге поскорее вернуть девичью фамилию. По мнению эксперта, это позволит женщине улучшить свою жизнь, в том числе финансовое положение. Как именно — рассказали KP.RU.

Казаченко бросил беременную жену и ушел к другой женщине, к своему директору Ирине Аманти. Сегодня Ольга одна воспитывает их с Вадимом шестилетнего сына Филиппа. Певец ни разу не виделся с ребенком и пока не делает никаких шагов к общению с мальчиком. Он лишь выплачивает бывшей жене алименты в размере 15 тысяч рублей. Как передает источник, Ольга подрабатывает, но в основном занимается бытом и воспитанием сына. С такой финансовой обстановкой прожить матери-одиночке непросто.

Именно поэтому женщина решила обратиться к психологу Юлии Хадарцевой, клиентами которой являются Яна Рудковская, Ирина Дубцова, Алексей Воробьев и другие знаменитости.

«А почему ты до сих пор носишь его фамилию? Чтобы у тебя пошла личная и финансовая жизнь на лад, тебе надо прямо завтра пойти и поменять документы», — сказала Хадарцева Ольге, вдобавок посоветовав помириться с бывшим мужем.

Советы психолога Ольгу Казаченко удивили, но она пообещала к ним прислушаться. При этом, женщина выразила неуверенность в том, что бывший супруг захочет пойти на диалог и познакомиться с их ребенком.

Ранее 5-tv.ru писал, что Казаченко трогательно выразил поддержку Отечеству.