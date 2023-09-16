«Откажись от его фамилии!»: молодой жене Вадима Казаченко советуют помириться с бывшим

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 22 0

Психолог Хадарцева посоветовала бывшей жене Вадима Казаченко сменить фамилию

«Откажись от его фамилии!»: молодой жене Вадима Казаченко советуют помириться с бывшим

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ольге Казаченко пришлось обратиться к психологу из-за непростой жизни.

Известный психолог и телеведущая Юлия Хадарцева посоветовала экс-супруге звезды 90-х Вадима Казаченко Ольге поскорее вернуть девичью фамилию. По мнению эксперта, это позволит женщине улучшить свою жизнь, в том числе финансовое положение. Как именно — рассказали KP.RU.

Казаченко бросил беременную жену и ушел к другой женщине, к своему директору Ирине Аманти. Сегодня Ольга одна воспитывает их с Вадимом шестилетнего сына Филиппа. Певец ни разу не виделся с ребенком и пока не делает никаких шагов к общению с мальчиком. Он лишь выплачивает бывшей жене алименты в размере 15 тысяч рублей. Как передает источник, Ольга подрабатывает, но в основном занимается бытом и воспитанием сына. С такой финансовой обстановкой прожить матери-одиночке непросто.

Именно поэтому женщина решила обратиться к психологу Юлии Хадарцевой, клиентами которой являются Яна Рудковская, Ирина Дубцова, Алексей Воробьев и другие знаменитости.

«А почему ты до сих пор носишь его фамилию? Чтобы у тебя пошла личная и финансовая жизнь на лад, тебе надо прямо завтра пойти и поменять документы», — сказала Хадарцева Ольге, вдобавок посоветовав помириться с бывшим мужем.

Советы психолога Ольгу Казаченко удивили, но она пообещала к ним прислушаться. При этом, женщина выразила неуверенность в том, что бывший супруг захочет пойти на диалог и познакомиться с их ребенком.

Ранее 5-tv.ru писал, что Казаченко трогательно выразил поддержку Отечеству.

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