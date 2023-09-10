Прогремело несколько взрывов: МАГАТЭ заявило о ядерной угрозе на Запорожской АЭС

Недалеко от станции происходит эскалация боевых действий.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредило об угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Об этом пишет арабоязычный новостной телеканал Аль-Арабия в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.).

Ресурс со ссылкой на представителе МАГАТЭ сообщает, что вблизи станции накаляется ситуация — происходит эскалация боевых действий. Сама станция, к счастью, еще не пострадала, однако эксперты допускают возможные риски из-за участившихся обстрелов.

«За последнюю неделю было слышно несколько взрывов», — указано в публикации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал ситуацию и заявил, что в случае ядерной аварии победивших в конфликте не будет. Он выразил свою глубокую обеспокоенность, вызванную потенциальными рисками.

На запорожском направлении последние дни происходят тяжелые боестолкновения российской армии и ВСУ. За неделю защитники Донбасса отразили 39 атак противника в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, как российским бойцам удалось найти слабое место Challenger 2.