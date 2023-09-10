Прогремело несколько взрывов: МАГАТЭ заявило о ядерной угрозе на Запорожской АЭС
МАГАТЭ предупредило об угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС из-за боев
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский
Недалеко от станции происходит эскалация боевых действий.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредило об угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Об этом пишет арабоязычный новостной телеканал Аль-Арабия в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.).
Ресурс со ссылкой на представителе МАГАТЭ сообщает, что вблизи станции накаляется ситуация — происходит эскалация боевых действий. Сама станция, к счастью, еще не пострадала, однако эксперты допускают возможные риски из-за участившихся обстрелов.
«За последнюю неделю было слышно несколько взрывов», — указано в публикации.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал ситуацию и заявил, что в случае ядерной аварии победивших в конфликте не будет. Он выразил свою глубокую обеспокоенность, вызванную потенциальными рисками.
На запорожском направлении последние дни происходят тяжелые боестолкновения российской армии и ВСУ. За неделю защитники Донбасса отразили 39 атак противника в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, как российским бойцам удалось найти слабое место Challenger 2.
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