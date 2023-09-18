Раскрыты дата и место похорон поэта-песенника Николая Добронравова

Лауреат государственной премии СССР умер в возрасте 94-х лет после продолжительной болезни.

Российского поэта-песенника Николая Добронравова могут похоронить в среду, 20 сентября на Новодевичьем кладбище. Такой новостью поделилось агентство РИА Новости со ссылкой на заслуженного артиста РФ певец Юлиан.

«Похороны будут на Новодевичьем кладбище и ориентировочно в среду», — отметил исполнитель.

Некоторое время назад свои соболезнования выразил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что это невосполнимая утрата для российской культуры. По словам градоначальника, написанные Добронравовым стихотворения придавали сил множеству поколений жителей страны.

Добронравов скончался 16 сентября в возрасте 94-х лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Пахмутовой сообщили о смерти Добронравова лишь спустя 12 часов

Ранее 5-tv.ru делился видео одного из последних публичных выступлений Добронравова. Лауреат государственной премии СССР прочитал стихотворение «Мужеству жить» на концерте, приуроченном к 110-летию со дня создания Подводных сил ВМФ России. На выступлении, которое завершилось бурными овациями гостей, присутствовала супруга поэта. С Александрой Пахмутовой Добронравов прожил в браке 67 лет.