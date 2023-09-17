«Победим мы и горе, и смерть»: видео одного из последних выступлений Добронравова

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 12 0

На одном из последних концертов Добронравов прочитал «Мужеству жить»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Тема:
Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Выступление было приурочено к 110-летию со дня создания Подводных сил ВМФ России.

Концерт, посвященный 110-летию со дня создания Подводных сил ВМФ России, стал одним из последних, где принимал участие Николай Добронравов. Эксклюзивное видео было снято корреспондентом 5-tv.ru.

Концерт проходил в 2016 году в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Добронравов прочитал стихотворение собственного сочинения под названием «Мужеству жить». Выступление завершилось зрительскими аплодисментами. Также в зале присутствовала его супруга Александра Пахмутова.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пахмутовой решили рассказать о смерти мужа лишь спустя 12 часов после случившегося. По данным СМИ, близкие люди не стали тревожить композитора и сообщать трагическую новость на ночь. Добронравов скончался в возрасте 94 лет после продолжительной и тяжелой болезни. За свою жизнь он написал более 400 песен.

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