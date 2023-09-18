Президент Незалежной не готов действовать по общественному сценарию.

После провала контрнаступления ВСУ на Западе заговорили о возможных территориальных уступках со стороны киевского режима. Украинский президент Владимир Зеленский, впрочем, это утверждение опроверг.

Как сообщил в интервью для телеканала CBS он, вариант передачи России части территорий ради окончания конфликта на Украине не рассматривают. Более того, провал контрнаступления президента так ничему и не научил: Зеленский пообещал организовать новый маневр даже с учетом непогоды.

«Нет, это наша территория. Нам нужно <…> двигаться вперед. <…> Забудьте о погоде и тому подобном», — категорично заявил он.

В августе Верховная рада приняла постановление, которым исключила возможность территориальных уступок ради прекращения конфликта. Напомним, что не так давно от территорий Украины отделилось сразу несколько республик.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Япония предрекла Зеленскому казнь в случае, если его армия потерпит поражение.